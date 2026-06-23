Mayıs ayında TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Açıklanan son verilerle beraber temmuz ayı memur ve emekli zam oranı da şekillendi. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman belli olacak?

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 12,4 oldu. Zam oranının nihai halini alması için haziran ayı verileri bekleniyor. Haziran aylarına ilişkin TÜFE rakamlarının TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı kesin zam oranı netlik kazanacak.