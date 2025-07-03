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Memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı: Meslek meslek zam oranları ve yeni maaş listesi!

Memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı: Meslek meslek zam oranları ve yeni maaş listesi!

3.07.2025 10:57:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı: Meslek meslek zam oranları ve yeni maaş listesi!

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında zam yapıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte maaşlarda artış yaşanıyor. Çalışanlar ve emekliler, güncel maaşları yakından takip ediyor.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,37 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yaşandı. Buna göre, en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 19.615 TL’den 22.671 TL’ye, bekar bir memurun maaşı 40.417 TL’den 46.713 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 43.729 TL’den 50.541 TL’ye yükseldi.

2025 yılı Ocak ayında farklı meslek gruplarına göre değişen memur maaşları, Temmuz ayında yapılan zamlarla yeni seviyelerine ulaştı.

İşte zam sonrası yeni maaşlar:

Meslek / DereceOcak 2025 Maaşı (TL)Temmuz 2025 Maaşı (TL)
Üniversite mezunu memur45.55552.647
7/1 Dereceli araştırma görevlisi63.87773.822
1/4 Dereceli uzman doktor109.154126.149
1/4 Dereceli mühendis67.69178.230
1/4 Dereceli avukat63.63773.545
Lisans mezunu şube müdürü66.35876.689
1/4 Dereceli uzman öğretmen58.66367.796
1/4 Dereceli öğretmen52.93561.176
1/4 Dereceli profesör96.374111.379
3/1 Dereceli başkomiser64.48174.520
8/1 Dereceli polis memuru58.93868.114
5/1 Dereceli lisans mezunu hemşire53.46561.789
1/4 Dereceli vaiz55.33263.947
11/1 Dereceli lise mezunu teknisyen47.22454.576


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