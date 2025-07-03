Memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı: Meslek meslek zam oranları ve yeni maaş listesi!

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,37 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yaşandı. Buna göre, en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 19.615 TL’den 22.671 TL’ye, bekar bir memurun maaşı 40.417 TL’den 46.713 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 43.729 TL’den 50.541 TL’ye yükseldi.

2025 yılı Ocak ayında farklı meslek gruplarına göre değişen memur maaşları, Temmuz ayında yapılan zamlarla yeni seviyelerine ulaştı.

İşte zam sonrası yeni maaşlar:

Meslek / Derece Ocak 2025 Maaşı (TL) Temmuz 2025 Maaşı (TL) Üniversite mezunu memur 45.555 52.647 7/1 Dereceli ara ştırma g örevlisi 63.877 73.822 1/4 Dereceli uzman doktor 109.154 126.149 1/4 Dereceli mühendis 67.691 78.230 1/4 Dereceli avukat 63.637 73.545 Lisans mezunu şube m üdürü 66.358 76.689 1/4 Dereceli uzman ö ğretmen 58.663 67.796 1/4 Dereceli ö ğretmen 52.935 61.176 1/4 Dereceli profes ör 96.374 111.379 3/1 Dereceli ba şkomiser 64.481 74.520 8/1 Dereceli polis memuru 58.938 68.114 5/1 Dereceli lisans mezunu hemşire 53.465 61.789 1/4 Dereceli vaiz 55.332 63.947 11/1 Dereceli lise mezunu teknisyen 47.224 54.576



