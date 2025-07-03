Memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı: Meslek meslek zam oranları ve yeni maaş listesi!

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,37 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yaşandı. Buna göre, en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 19.615 TL’den 22.671 TL’ye, bekar bir memurun maaşı 40.417 TL’den 46.713 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 43.729 TL’den 50.541 TL’ye yükseldi.
2025 yılı Ocak ayında farklı meslek gruplarına göre değişen memur maaşları, Temmuz ayında yapılan zamlarla yeni seviyelerine ulaştı.
İşte zam sonrası yeni maaşlar:
|Meslek / Derece
|Ocak 2025 Maaşı (TL)
|Temmuz 2025 Maaşı (TL)
|Üniversite mezunu memur
|45.555
|52.647
|7/1 Dereceli araştırma görevlisi
|63.877
|73.822
|1/4 Dereceli uzman doktor
|109.154
|126.149
|1/4 Dereceli mühendis
|67.691
|78.230
|1/4 Dereceli avukat
|63.637
|73.545
|Lisans mezunu şube müdürü
|66.358
|76.689
|1/4 Dereceli uzman öğretmen
|58.663
|67.796
|1/4 Dereceli öğretmen
|52.935
|61.176
|1/4 Dereceli profesör
|96.374
|111.379
|3/1 Dereceli başkomiser
|64.481
|74.520
|8/1 Dereceli polis memuru
|58.938
|68.114
|5/1 Dereceli lisans mezunu hemşire
|53.465
|61.789
|1/4 Dereceli vaiz
|55.332
|63.947
|11/1 Dereceli lise mezunu teknisyen
|47.224
|54.576