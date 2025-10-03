Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı aylıklarının ocak zam hesabında belirleyici olacak enflasyon farkı hesabında 3 aylık oran belli oldu.

TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıkladı.

Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak açıklanmıştı.

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

3 aylık dönem için memur ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra netleşecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA FARK

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi için ise 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 7.50 oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi gerekiyor.