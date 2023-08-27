Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
7. dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ikinci toplantısını bugün yaptı. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na çevrildi. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
3. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU
Dün ilk toplantısını yapan kurul, bugün bir kez daha toplandı. Toplantıda taraflar tekliflerini sundular.
NTV'nin aktardığı habere göre, toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademiyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.
Toplantıda, taraflar dinlendi önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.
Heyet pazartesi günü üçüncü toplantısını yapacak.
KURULDA YER ALAN İSİMLER
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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