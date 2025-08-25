Memur zammı için kritik gün: Hakem Kurulu üçüncü toplantısı sona erdi!

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmayınca süreç Kamu Hakem Kurulu’na taşındı. Kurulun vereceği karar kesin olacak.
HAKEM KURULUNDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Kamu Hakem Kurulu devreye girdi. İkinci toplantısını dün yapan kurul, bugün üçüncü kez toplanıyor.
KARAR NİHAİ OLACAK
Kamu Hakem Kurulu’nun vereceği karar kesin olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak. Memur-Sen, uzlaşmazlık sonrası toplantı tutanağını kurula götürmeyeceğini duyururken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu’na taşımıştı.
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Hükümet ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 4 zam önerdi.
15 ağustosta sunulan ikinci teklifinde taban aylığa 1000 TL artış teklif edildi. 18 ağustosta yapılan son görüşmede ise 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için yüzde 4 + 4 zam önerisi getirildi.
MEMUR-SEN’İN TALEBİ
Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu.
2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.