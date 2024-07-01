Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:07

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:07

Memur maaşı yeni zam oranı, Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini bu hafta içinde açıklayacak. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur maaş zammında da tablo netleşecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında çalışan memurların yeni maaş zammı oranları henüz belli olmadı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesin zam oranları netleşecek ve nihai tablo şekillenecek.