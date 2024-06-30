Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:23

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:23

Günümüzde espresso tüketimi büyük bir artış sağladı ve pek çok süslü kahve karışımının temelini oluşturuyor. Her zaman popüler olan espresso hızlı bir enerji toplamak için sıklıkla başvurulan bir seçimdir. Peki, Espresso nedir? Espressonun içinde ne kadar kafein var? Günlük ne kadar kahve tüketilmeli? İşte ayrıntılar...

ESPRESSO NE?

Espresso, ince öğütülmüş kahvenin yüksek basınçta demlenmesiyle elde edilen, yüksek konsantrasyonlu bir kahvedir. Bu demleme işleminde standart bir fincan kahve için kullanılan çekirdeklerin aynısı kullanılır ancak daha ince öğütülür ve basınç altında demlenir. Espressonun imza unsurlarından biri, kahvenin üzerinde bulunan kremsi tabaka olan "krema"dır.

ESPRESSODA NE KADAR KAFEIN VAR?

Ortalama bir bardak espresso shot'ında 63 miligram kafein bulunur. Ancak bazı kahve şirketleri daha güçlü espresso shot'ları üretir.

BIR FİNCAN KAHVE İLE BİR SHOT ESPRESSO'DA NE KADAR KAFEİN VAR?

Bir fincan kafeinsiz kahvede bile hala bir miktar kafein bulunduğunu unutmayın. Bir fincan kafeinsiz kahvede 2 miligram kafein bulunurken, bir shot espressoda 63 miligram kafein bulunmaktadır.

NE KADAR KAFEIN ALMALISINIZ?

Ortalama bir kişinin günde 400 miligramdan fazla kafein tüketilmemesi önerilmektedir. Dolayısıyla, çoğu insan için bir ya da iki shot espresso günlük sınırlar dahilinde olmalıdır. Tabii ki peşinden birden fazla fincan yeşil çay (fincan başına 30 ila 50 miligram), Diyet Kola (12 onsluk kutu başına 46 miligram) ya da çok fazla çikolata (bitter çikolatanın onsu başına 12 miligram) tüketmiyorsanız. Her insanın kafeine karşı farklı bir duyarlılığı olduğunu unutmayın, bu nedenle kişisel limitiniz daha az olabilir.