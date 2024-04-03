Memura bayram öncesi maaş yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Memurlara bayramdan önce maaş ödemesi yapılamayacak.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00
Memura bayram öncesi maaş yok!
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Milyonlarca memurun bayram öncesinde maaş beklentisi suya düştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaşların “zamanında” ödeneceğini bildirdi. Maaşların bayram öncesi ödenmesi gerektiğini belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15’inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır. Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir” dedi. Memur maaşları önceki yıllarda zaman zaman bayram öncesinde yatırılıyordu. Örneğin 2022 yılında Kurban Bayramı tatili 9 gündü. Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenmişti. 


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