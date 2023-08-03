Memura süre oyunu: Pazarlık 9 güne sıkıştı!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Memur konfederasyonları ile iktidar arasındaki, 2024-2025 yıllarına ilişkin toplusözleşme görüşmeleri önceki gün başladı. Bu görüşmelerde 1 ay sürecek toplusözleşmenin takvimi de belirlendi.

Konfederasyonlar toplusözleşme için bir aylık sürenin yeterli olmadığını dile getirirken iktidar da ilk teklifi geciktirecek. İlk teklif 14 Ağustos’ta masaya gelecek. Zaten süreç bir ayla sınırlandırılmışken ilk teklifin gelmesi de ayın yarısını bulacak. 14 Ağustos’taki toplantıda Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK masada olacak. 14 Ağustos’tan sonra iki gün boyunca hizmet kolu ile genele ilişkin müzakereler devam edecek. 17 Ağustos’ta kapsamlı bir toplantı daha yapılacak. İlk teklifin konfederasyonlar tarafından kabul edilmesi beklenmiyor. O nedenle 17 Ağustos’ta iktidarın yeni teklif ile masaya gelmesi bekleniyor. 17 Ağustos sonrasında müzakere süreci devam edecek. Görüşmelerin 21 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor. Sözleşmenin anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise 22 Ağustos’ta netleşecek.

31 AĞUSTOS SON GÜN

Böylece pazarlık için ilk teklifin geleceği 14 Ağustos’tan, 22 Ağustos’a kadar 9 günlük bir süre kalıyor. 23 ile 25 Ağustos arası hakeme gidip gitmeme için değerlendirme süreci olacak. Sözleşmede imza ve itiraz yetkisi yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen’de. Eğer sözleşme hakeme taşınırsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmaya başlayacak. Hakem, 26 Ağustos ile 31 Ağustos arasında çalışacak ve kararını açıklayacak. Hakemin verdiği karar kesin nitelik taşıyor. Böylece süreç tamamlanmış olacak. Memur ile memur emeklisinin zam oranları netleşecek.