Memur, 2024-2025 yıllarıyla ilgili hakları belirlemek üzere dün pazarlığa başladı: ‘Yükü bize yıkmayın’

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplusözleşme görüşmeleri dün başladı.

Görüşmeler öncesinde ise memur örgütleri tarafından Ankara’da çok sayıda eylem ve açıklama yapıldı. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, adına toplusözleşme görüşmeleri denilen hükümet ve yandaş konfederasyon arasında yapılacak “danışıklı görüşmelerden” kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını beklemediklerini ifade etti. Yeşildağ ayrıca, tüm kamu çalışanlarının maaşlarının en az yüzde 115 artırılmasını, iki yıllık zam oranlarının da bu rakam üzerinden hesaplanmasını istedi.

VERGİ SİSTEMİ SORUN

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise geçen dönemlerde imzalanan sözleşmelerin emekçiler için hiçbir kazanımı olmadığını söyledi. Bozgeyik en düşük kamu çalışanı maaşının 45 bin TL’ye yükseltilmesini istediklerini de tekrarladı.

Bakanlıktaki görüşmelerde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini iddia ederek bu sözleşmeyi de “tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedeflediklerini” bildirdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da gelir eşitsizliğinin arttığı, orta ve alt gelir gruplarının yaklaştığı, sermayenin gelirlerinin katlanarak büyüdüğü, dolaylı vergilerin sabit gelirliler üzerine yüklendiği, az alandan çok, çok alandan az vergi sisteminin reel alım gücünü düşürdüğü bir dönemin yaşandığını söyledi. “Emeğin değerinden tasarruf olmaz, emekçinin alın terinden artırdıklarımızla bütçe büyümez. Tutmayan hesapların maliyetini kamu görevlilerinin sırtına yüklemek Türkiye’nin vizyonuyla da misyonuyla da uyuşmaz” diyen Yalçın, iki yıl için yüzde 110’luk zam talebini dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de maaşlara yapılan artışların yetersiz kalması nedeniyle kamu çalışanlarının “geçim acziyetine düştüğünü” söyledi. Talepleri karşılanırsa piyasaların canlanacağını, çarkların döneceğini kaydeden Kahveci, “Memur mutlu olursa Türkiye de mutlu olacaktır” dedi. Ayrıca KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, masanın işleyişinin emekçilerin sorunlarına çözüm üretemediğini, 12 yıldır hükümetin hem işveren hem hakem rolü üstlenmiş durumda olduğunu vurguladı.