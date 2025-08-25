Memur zammı için kritik gün: Hakem Kurulu üçüncü toplantısı başladı!

Hükümet ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin ilk yarısı için yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 4 zam önerdi. 15 ağustosta sunulan ikinci teklifinde taban aylığa 1000 TL artış teklif edildi. 18 ağustosta yapılan son görüşmede ise 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için yüzde 4 + 4 zam önerisi getirildi.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu.

2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.