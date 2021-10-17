‘Memurun 2200 lirası nerede?’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ağustosta en düşük memur maaşının net 4358 liradan 5700 liraya çıkacağını açıklamasına karşın Kültür ve Turizm Bakanlığında 3600 ek göstergeli personelin net maaşının 3500 TL olduğunu ortaya çıkardı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Bilgin’in geçen ağustos ayında 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla, “en düşük devlet memuru maaşının 5700 TL’ye çıktığını” duyurduğunu anımsattı. İlgezdi, Bilgin’in açıklamasına karşın Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlarda teknik personel olarak çalışanların 3000-3600 ek göstergeli oldukları halde 3500 TL civarında maaş aldıklarını belirterek, “Çalışma bakanına göre en düşük memur maaşı 5700 lira olacaktı ama Kültür Bakanlığında 3500 lira alan memur var. Açıklanan ile alınan maaş arasındaki fark 2200 TL. Ya Çalışma Bakanlığı Kültür Bakanlığı personelini bilmiyor ya da verilen rakamlar çarpıtılıyor” ifadelerini kullandı. İlgezdi, Bakan Bilgin'e "Memurun 2200 lirası nerede?" diye sordu.
‘SEFALET ÜCRETİ’
İlgezdi, söz konusu memurlara ait bordroları da incelediklerini belirterek şunları kaydetti:
“İstanbul Devlet Opera ve Balesinde görev yapan, derecesi 1/4’ü olan 3600 ek göstergeli teknik personelin eylül ayı maaşı 3571,75 lira. Derecesi 2/3’ü olan 3000 ek göstergeli teknik personelin eylül ayı maaşı ise 3485,87 lira. Yoğun iş yüküne rağmen çalışanların düşük ücretleri ile ilgili bir iyileştirme yapılmadı. Bu sefalet ücretiyle sanatsal üretim yapmak ne kadar mümkün?”
KESK’e bağlı Kültür-Sanat Sen de yaptığı araştırmayla bu derecede olan çok sayıda personelin olduğunu ortaya koydu.
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