Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: "Startı kasım ayı içinde vereceğiz"

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:00

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin Memur Sen'in teklif ettiği bir madde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız." dedi.

TOPLU SÖZLEŞME KANUN'UNDA TOPLU DEĞİŞİKLİK

Mevcut 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun memur sendikacılığının toplu sözleşme sistemini taşıyamadığını ifade eden Yalçın, bu kanunda altı noktada iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Özellikle masanın oturma düzenindeki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Yedek teklif sunma sistematiği kaldırılmalı. Masada tutanak sistemi işçi sendikacılığındaki gibi günlük işlemler bittiğinde tutanak haline dönüştürülmeli. Bunun yanında masadaki çalışma süresi 2 ayı kapsayacak şekilde süre uzatımı yapılmalı. Çünkü bir aylık süre yetmemektedir. Dayanışma aidatı sistemi son derece önemli. İşçi sendikacılığında yetkili sendika emeğinin bu anlamda dayanışma aidatıyla hakkın teslimi söz konusuyken memur sendikacılığında yetkili sendikanın verdiği emeğin dayanışma aidatı olmaması dolayısıyla hakkın teslimi söz konusu değil. Yapana, yatana, çatana beraber dağıtılan bir sistematik var. Bu adaletsizlik içeriyor. Bir diğer konu ise hakem sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Yani tahkim süreci memur sendikacılığında mutlaka ve mutlaka yeniden gözden geçirilmeli. Hakemin yapısına ilişkin yeni bir tasarım gerekiyor."

"TEKLİF BİZE AİTTİR"

Memur-Sen olarak Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı.

Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."