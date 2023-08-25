Memurun kaderi onların elinde! Hakem Kurulu'nda yer alacak isimler belli oldu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:49

Güncelleme: 25.08.2023 - 15:49

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.

Çalışmalarına yarın başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

KURULDA YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Hakem Kurulu'nda yer alan kişiler ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

Başkan

Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

Üyeler

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Bakan Yardımcısı)

Dr. İ. İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı- Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. M. Fatih Uçan (Akademisyen)

Hüseyin Öztürk (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı)

Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Akademisyen)

Türkeş Güney (Kamu-Sen)

Şenol Köksal (KESK)

İKTİDARIN ZAM TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

31 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı.

Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.