Menemen yemek lüks oldu: Fiyatlardaki artış durmuyor!

Menemen endeksi olarak bilinen ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarındaki artış sürüyor.

Menemen Endeksi'nin geliştiricisi Doç. Dr. Caner Özdurak, sosyal medya paylaşımında en fazla fiyat artışının çarliston biberde gerçekleştiğini belirtti.

TEMMUZ AYINDA FİYATLARDA DALGALANMA YAŞANDI

Özdurak, menemenin diğer bileşenlerindeki fiyat değişimlerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı menemen enflasyonu, yumurtadaki %2,64 ve çarliston biberdeki %12,77 artışa rağmen; kuru soğan ve domateste sırasıyla %10,20 ve %1,56’lık düşüşlerin etkisiyle aylık %1,60, yıllık ise %44,87 olarak gerçekleşti.

Temmuz, Mayıs ve Haziran aylarındaki negatif değerlerin ardından tekrar pozitif değerlere ulaşılan ay oldu.

Böylece Mayıs ayındaki Menemen Endeksi aylık enflasyon bilgi notumuzdaki tahminler doğrultusunda, yaz dönemi boyunca fiyatların mevcut seviyelerde kalması ya da hafifçe düşmesi beklentimiz teyit edilmiş oldu."