Merkez Bankası açıkladı: Halkın enflasyon beklentisi arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ait Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, 2025 yılı mayıs ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine geriledi. Reel sektörün beklentisi ise 0,7 puan düşüşle yüzde 41,0 olarak kaydedildi. Buna karşılık hanehalkı beklentisi 0,6 puan artarak yüzde 59,9 oldu.

Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için yüzde 25,6, reel sektör için yüzde 41,7, hanehalkı için ise yüzde 59,3 düzeyindeydi.





Öte yandan, gelecek 12 ayda enflasyonun gerileyeceğini düşünen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesine ulaştı.