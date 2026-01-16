Merkez Bankası anketi yayımlandı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket, döviz kuru, enflasyon, faiz ve büyüme beklentilerine ilişkin güncel tahminleri ortaya koydu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL olarak belirlendi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL’ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu dönemde yüzde 22,20 olarak gerçekleşti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi de önceki anket dönemindeki yüzde 17,45 seviyesinden yüzde 16,94’e geriledi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu.

Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise yüzde 36,50 olarak kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu dönemde de yüzde 3,9 seviyesinde kaldı.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak açıklandı.

2026 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar, katılımcıların verdiği yanıtların toplulaştırılmasıyla değerlendirildi.