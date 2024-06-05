Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis’te yaptığı sunumda sıkı para politikası vurgusu yaptı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk sunumunu yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun bu yılsonunda yüzde 38, 2025 ve 2026 yıl sonunda ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Karahan, “sıkı para politikası” vurgusuna da devam etti. Sunumu dinleyen vekiller cumhurbaşkanlığı sistemine Merkez Bankası başkanı dayanmadığını belirterek “6 yılda 6 başkan mı değişir?” dedi.

Sunumda, fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan, “Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceğimizi de bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim” dedi.

YILDA BİR BAŞKAN ERİDİ

Olumsuz baz etkisiyle enflasyonun mayısta zirveye ulaştığını, böylece geçiş döneminin sonuna gelindiğini dile getiren Karahan, yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine girileceğini kaydetti. Karahan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız” dedi. Karahan, kalıcı fiyat istikrarını sağlayana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği 2018 yılından itibaren 6 yıl geçtiğini belirterek “Siz şu an 6’ncı Merkez Bankası başkanısınız. Yani yılda ortalama bir Merkez Bankası başkanı değişmiş. Böyle bir şey olabilir mi ? Son derece gayriciddi bir yaklaşım” dedi.

Türeli, 2021 yılının eylül ayında başlayan faiz indirimleri ve artan enflasyona işaret ederek “İsteyerek ya da istemeyerek hangi amaçla olursa olsun bunun Türkiye’ye getirdiği maliyet çok yüksektir ve bütün Türkiye , bu ülkede yaşayan insanlar, milyonlarca vatandaşımız bu bedeli ödedi ve ödemeye devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

2.5 YIL SABIR

Türeli; iktidarın, memura, işçiye, emekliye “İki buçuk yıl daha dişini sık, enflasyonu indireyim, enflasyon düştükten sonra merak etme, senin de gelir dağılımının düzelecek, şartların iyileşecek” dediğini belirtirken “Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek de tepkisini dile getirdi.