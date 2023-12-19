Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 'kira fiyatları' açıklaması soruldu! Bakan yanıt verdi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:31

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:32

İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınarak kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadığını ve annesine taşındığını söyledi.

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetini "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" sözleriyle belirtmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ise TCMB Başkanı'nın 'kira fiyatları' açıklaması soruldu.

Tunç, "Hafize Gaye Erkan İstanbul'daki kira fiyatlarını eleştirmişti. İlerleyen günlerde sözleşmelerin e-Devlet üzerinden yapılması ya da taban- tavan fiyat uygulaması yapılabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz."