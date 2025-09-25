Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Hedeften sapılırsa politika sıkılaştırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin New York kentinde yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede bankanın internet sitesinde de yer alan sunumunda para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını belirterek, bu sürecin talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyona katkı sunacağını ifade etti. Ayrıca Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine destek olacağını dile getirdi.

FAİZ KARARLARINDA İHTİYATLI YAKLAŞIM

Politika faizine ilişkin adımların, enflasyon gelişmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak atılacağını söyleyen Karahan, kararların dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde, ara hedeflerle uyumlu biçimde alınacağını kaydetti. Tüm kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla değerlendirileceğini vurguladı.

ARA HEDEFLERDEN SAPMA OLURSA SIKI POLİTİKA DEVAM EDECEK

Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağını ifade etti. Bununla birlikte enflasyonun ana eğilimine dair göstergelerin dezenflasyon sürecinin devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

HİZMET ENFLASYONUNDA OKULA DÖNÜŞ ETKİSİ

Okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini belirten Karahan, sıkı para politikası duruşunun TCMB rezervlerini de desteklediğinin altını çizdi.