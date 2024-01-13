Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan çarpıcı 'Merkez' analizi: 'Türkiye’de parasal genişleme...'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:26

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Türkiye’de 4. çeyreğe kadar sıkı para politikası öngördü.

Bloomberg HT‘nin haberine göre banka, bu ay Merkez Bankası’nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini korudu.

Analistlere göre asgari ücret artışının, MB’nin yıl sonu enflasyon tahmininin (yüzde 36) üstünde olması piyasalara enflasyonla mücadelenin kolay bir süreç olmayacağını hatırlattı.

Banka, Türkiye’de yıl sonu TÜFE’nin yüzde 42 olmasını öngörüyor.

Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi” dedi.

Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak da, “Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.