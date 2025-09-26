Merkez Bankası faiz indirmişti: Kredi ve mevduat faizlerinde büyük değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından kredi ve mevduat faizlerinde de düşüş gözlendi. Kredi faizleri düşüşe rağmen enflasyonun oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ 22 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

TCMB verilerine göre, bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta bir önceki haftaya göre 485 baz puanlık düşüşle yüzde 60,0’a geriledi. Böylece ihtiyaç kredisinde Kasım 2023 sonrasındaki 22 ayın en düşük seviyesi görüldü. Düşüşe rağmen, yüzde 60’lık faize vergiler eklendiğinde yıllık maliyet yüzde 80’e yaklaşıyor. İhtiyaç kredisinde ortalama faiz, 19 Mart sonrasında yüzde 75’e dayanmıştı.

KONUT VE TİCARİ KREDİLERDE DÜŞÜŞ

Ortalama konut kredisi faizi geçen hafta yüzde 38,65 ile Eylül 2023 sonrasındaki 24 ayın dibini gördü. Ortalama ticari kredi faizi ise yüzde 53,55 ile Şubat 2024 sonrasındaki 19 ayın en düşük seviyesine indi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME

Bankalarda 1 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz geçen hafta yüzde 48,23 ile 19 Mart'taki İBB operasyonu sonrası dönemin dibini gördü. Gösterge olarak kabul edilen 1-3 ay arası vadede mevduat faizi yüzde 49,49 ile Aralık 2023 sonrasındaki 21 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti. 1-3 ay vadeli mevduat faizi, 19 Mart sonrasında TCMB'nin faiz artışlarına paralel olarak haziranda yüzde 60’a dayanmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ VE ETKİLERİ

TCMB, 11 Eylül’deki toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Bu oranın yıllık bileşiği yüzde 49,7’ye denk geliyor. TÜİK, ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 32,95 olarak açıklamıştı.

TCMB’nin faiz indirimleri, daha kısa vadeli olan mevduat ve ticari kredi faizlerine daha hızlı yansıyor.