Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne olacak? 2023 Nisan TCMB faiz kararı beklentisi ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası 2023 Nisan faiz kararı ne olacak?
TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalarda ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artması, yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerini törpülerken, bugün gözler yurt içinde TCMB para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini mart ayı için 8.5'ta sabit tutmuştu.
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Merkez Bankası 2023 Nisan ayı faiz kararı bugün açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 27 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Nisan 2023 faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.
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