Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Yurt içi piyasalar bu hafta içi açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte anket sonuçları...

AA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:37
Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Abone Ol google-news

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.


AA finans anketi düşük faiz düşük faizli konut kredisi faiz Faiz kararı Faiz politikası politika faizi

İlgili Haberler

Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle: Çiftçilere faizsiz kredi

Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle: Çiftçilere faizsiz kredi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...
S&P, Avrupa bankalarına ilişkin 2024 yılı tahminini açıkladı: Reel faizler pozitife dönecek!

S&P, Avrupa bankalarına ilişkin 2024 yılı tahminini açıkladı: Reel faizler pozitife dönecek!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler