Anket sonuçları açıklandı: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Yurt içi piyasalar bu hafta içi açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte anket sonuçları...
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
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