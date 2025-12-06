Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararına yönelik araştırmalar artarken, yılın sekizinci toplantısında politika faizinde indirime giden Para Politikası Kurulu, şimdi de dokuzuncu toplantı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, " Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır." ifadelerini kullandı.