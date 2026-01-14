Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 14:43:00
Haber Merkezi
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası'nın toplantı tarihi araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

