Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalardaki bekleyiş devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde olacak?

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz toplantı takvimi netleşti. Buna göre nisan ayı faiz kararı, 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Nisan ayına ilişkin TCMB’nin politika faizine yönelik ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75 olarak belirlenirken, ikinci toplantı için bu oran yüzde 37,38 seviyesinde şekillendi. Üçüncü toplantıya dair beklenti ise yüzde 36,53’e geriledi.

Öte yandan 12 ay sonrasına yönelik politika faizi öngörüsü yüzde 29,56 seviyesine yükseldi.