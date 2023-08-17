Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:44

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:12

Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için toplanacak. Piyasaları yakından takip eden yurttaşların gözü bu kararda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu, toplantısı 24 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

TEMMUZ AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024