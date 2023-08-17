Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için toplanacak. Piyasaları yakından takip eden yurttaşların gözü bu kararda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB Para Politikası Kurulu, toplantısı 24 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
TEMMUZ AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
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