Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! İşte faiz tahminleri...

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, temmuz ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı.

FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

İşte faiz tahminleri...

Uluslararası Finans Enstitüsü



Uluslararası Finans Enstitüsü, Merkez Bankası'nın yarın politika faizinin 250 baz puan artıracağını öngördü.

Bank of America

Bank of America Securities ekonomistleri, 500 baz puana varan bir faiz artışı olabileceğini belirterek “300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabileceğine dikkat çekti.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

27 AY SONRA İLK KEZ ARTIŞ YAŞANDI

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.







