Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, piyasalar rotayı Merkez Bankası’na çevirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

2026 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası bugün ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği politika faiz kararı saat 14.00'te belli olacak.

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puandan tamamlarken, yeni işlem gününde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 14.376,00 puandan tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Dolar/TL, dünü 43,2950'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,3060'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.