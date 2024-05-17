Merkez Bankası faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte ekonomistlerin tahmini...

Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:43

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararı toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Şimdi ise bu yılın 5. toplantı tarihi ve alınacak faiz kararı gündemde. Peki Merkez Bankası mayıs ayında faizi artıracak mı, sabit mi tutacak?

AA FINANS'IN PPK BEKLENTİ

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

BLOOMBERG HT'NİN ANKETİ

Bloomberg HT faiz ankatine katılan 26 kurumun medyan beklentisi mayıs ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde gerçekleşti.

23 Nisan Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 26 kurumun 25’i politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını, 1 kurum ise faizin yüzde 55’e yükselmesini bekliyor.

Bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Mayıs ayında yaptığı 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti ise yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan 1 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini Eylül’de bekliyor. 4 kurumun beklentisi ilk indirimin Ekim ayında olacağı yönünde iken, 5 kurumun beklentisi Kasım ayına, 3 kurumun ki Aralık ayına işaret ediyor.

NİSAN AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı faiz kararında politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

PPK'nın kararla ilgili basın açıklamasında aylık enflasyonun ana eğiliminin mart ayında "devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek" gerçekleştiği belirtildi.