Merkez Bankası faizi arttırdı! Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yükseldi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:30

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:30

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yaptı.

Ağustos toplantısı yeni başkan yardımcıları Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısı olarak da kayda geçti.

YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞTİ

Merkez Bankası'nın süpriz faiz kararı sonrası, Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı.

Ekonomim'in derlediği verilere göre, BIST 100 endeksi ilk tepki olarak, yüzde 3'ün üzerine çıkarken; bankacılık endeksinde ise primli seyir yüzde 9'un üzerine kadar çıktı.

7536 - 7872 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla yüzde 0,32 primle 7629 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 6,47 yükselişle 7275 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7500 seviyeleri destek, 7700 ve 7900 puan direnç konumunda bulunuyor.