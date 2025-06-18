Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?





HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.