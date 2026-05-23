Merkez Bankası ilave tedbirleri devreye aldı! Ekonomistler kararı yorumladı: 'Kredi limitleri daha da kısılıyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave tedbirler devreye aldığını dün gece açıkladı.

Mutlak butlan kararı ile ekonomide görülen dalgalanma ile dolara kısa sürede 6 ila 10 milyar dolar arasında müdahale edildiği ortaya çıkarken kararın açıklandığı ilk gün borsada yüzde 6'lık düşüş oluştu.

TCMB tedbirlerin makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti.

TCMB’nin yaptığı açıklamaya göre, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü.

Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan düşürüldü.

TL ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüş yapıldı.

KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.

Merkez Bankası'nın aldığı kararı ekonomistler yorumladı.

KARA'DAN 'İŞ BAŞA DÜŞTÜ' YORUMU

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Kredi limitleri daha da kısılıyor. Uzun süre önce alınması gereken bir karardı. Bu tür önlemleri iş başa düşünce değil de zamanında yapabilsek daha etkili olacak” dedi.

'MALİYET ENFLASYONU OLDUĞUNU ANLAMADILAR'

Prof. Dr. Emre Alkin, şu paylaşımı yaptı:

'TALEBİ BASKILAYICI ÖNLEMLER ALINIYOR'

Prof. Dr. Serap Durusoy, paylaşımında “Enflasyonun maliyet karakterli olduğu kabul edilmediği için yine talebi baskılayıcı önlemler alınıyor” derken Ali Çufadar, “Sonbaharda ana ekonomi gündemlerinden birisi de; KOBİ'lerin ve Vatandaşımızın ödeyemediği kredi borçları olacak, mevcut görünümde...” değerlendirmesinde bulunurken grafikler de paylaştı.

'KREDİ FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR'

Prof. Dr. Levent Yılmaz ise son kararın ardından yaşanabileceklere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“TCMB krediye erişimi daha da zorlaştıran bir adım attı.

Son yayımlanan makroihtiyati tedbir ile KOBİ ve KOBİ dışı ticari kredilerdeki büyüme sınırı aşağı çekildi.

Bu karar ile;

Kredi faizleri daha da yükselir.

Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) oranları artar.

Bankalar yeni oranlara uyum sağlayıncaya kadar kredi tahsislerini yavaşlatırlar.”