Merkez Bankası ilk kez açıkladı! Dükkan fiyatları ne kadar arttı?
TCMB, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini ilk kez yayımladı. Kamuoyuna paylaşılan raporda, dükkan ve ofis değerleme verileri sunuldu. Hesaplamaya göre, TGFE dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98,2 arttı. Çeyreklik artış ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verileri ilk kez açıklandı.
TGFE, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.
YÜZDE 98 ARTIŞ KAYDETTİ
Türkiye genelinde 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 98,9, reel olarak da yüzde 22,2 arttı.
4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 artan Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 94,2, reel olarak da yüzde 19,3 yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA YAŞANDI
3 büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 14,5 ve yüzde 13,6 artış gösterdi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, yüzde 110,2 ve yüzde 110,1 artış kaydetti.
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