İstanbul, Ankara, İzmir... Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75.5 arttı

TCMB verilerine göre, ortalama konut fiyatları 2023 Aralık'ta yıllık bazda yüzde 75,5 arttı. İstanbul'da artış hızı aylık yüzde 0,1 ile durma noktasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:29
İstanbul, Ankara, İzmir... Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75.5 arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de konut fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı. Böylelikle aylık olarak 2019 Kasım ayından bu yana en yavaş artış görüldü.

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Yıllık olarak ise fiyatlarda Aralık ayında yüzde 75,52'lik artış görüldü. Bu yıllık artış da iki yılın en yavaş artışı oldu.

Aralık'ta reel fiyat artışı yüzde 7,1 olarak kaydedildi.

Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı Aralık'ta 30 bin 487 TL oldu.

İSTANBUL'DA FİYATLARDA GERİLEME

Konut fiyatlarında büyük şehirler arasında İstanbul'daki reel düşüş dikkat çekti. İstanbul'da konut fiyatları Aralık'ta yüzde 61,8 arttı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64,8 olarak kaydedilmişti.

İzmir'de yıllık artış Aralık'ta yüzde 75,6 olurken, Ankara'da ise yüzde 92,3 oldu.

Aralık ayında İstanbul'da ortalama fiyatlar 44 bin 293 TL olurken, Ankara'da 23 bin 885, İzmir'de 35 bin 640 TL oldu.


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