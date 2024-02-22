Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartı faizleri değişecek mi?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:01

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Yılın ikinci toplantısını yapan PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 45'te sabit bıraktı.

TCMB politika faizinde artış yapmadığı için kredi kartları için referans faiz oranları da değişmeyecek.

Merkez Bankası önceki iki ayda faizi yükseltse de kredi kartı azami faiz oranlarını değiştirmemişti.

"ÜST SINIR OLARAK BELİRLENDİ"

Aralık ayında yapılan PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır."

Bu açıklamanın ocak ayı faiz kararının ardından da geçerliliğini koruduğu vurgulanmıştı.