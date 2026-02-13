Merkez Bankası kritik verileri yayımladı: Cari açık beklentileri aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı "Ödemeler Dengesi İstatistikleri" verilerine göre, cari işlemler hesabı 7,25 milyar dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 5,59 milyon dolar açık verdi. Ocak-Aralık döneminde toplam cari açık 25,21 milyar dolar oldu.

AA Finans tarafından düzenlenen "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" beklenti anketinde ise ekonomistler cari işlemler hesabının 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngörmüştü.

CARİ AÇIK 8 AYIN ZİRVESİNDE

TCMB verilerine göre Aralık ayında cari açık son 8 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da aynı dönemde dikkat çekici seviyeye ulaştı.

TCMB’den yapılan açıklama şöyle oldu: