Merkez Bankası Mart 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif seyrederken, gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 takvimine göre, Mart ayı faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü (bugün) açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından hazırlanan karar metni, saat 14.00 itibarıyla bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin tamamı da bankanın gösterge faiz oranını sabit tutacağını tahmin ediyor.

Reuters'a göre bölgesel çatışmanın genişlemesinden yaklaşık bir hafta önce, gevşeme döngüsünü sürdürmesi bekleniyordu.

TCMB Aralık 2024'te yaptığı faiz indirimiyle gevşeme sürecini başlamıştı.

Banka 2025'te geçici olarak faizleri artırsa da yıl ortasında faiz indirimlerine geri dönüştü.

Reuters'a göre piyasa beklentilerindeki değişim, yıl sonu faiz tahminlerinde de yukarı yönlü bir revizyona yol açtı.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 2026 takvimine göre bir sonraki toplantı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.