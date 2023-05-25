Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı bugün açıklanacak: İşte beklentiler...
Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından beklenen Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne yönde olacağıyla ilgili, ekonomistlerin faiz beklentisi sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MAYIS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?
TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu. TCMB, nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı almıştı.
Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.
Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
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