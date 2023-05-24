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Francois Villeroy de Galhau: Önümüzdeki üç toplantıda faiz oranları zirveye ulaşacak

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau "Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarında zirveye ulaşacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:00
Francois Villeroy de Galhau: Önümüzdeki üç toplantıda faiz oranları zirveye ulaşacak
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau'ya göre, Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki üç toplantısında faiz oranlarında zirveye ulaşacak.

Fransa Merkez Bankası başkanı, yetkililerin bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş parasal sıkılaştırma nöbetlerinin etkisini izlerken, bu ay artış hızını 25 baz puana indirmenin "akıllıca ve temkinli" olduğunu söyledi.

Sözde terminal faiz oranına ulaşıldığında, AMB'nin borçlanma maliyetlerini bir süre daha orada tutması gerektiğini yineledi.

Villeroy, pazartesi günü Paris'teki Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği sempozyumunda yaptığı konuşmada, "Faiz artırma yolculuğumuzun çoğunu zaten tamamladık ve açıkça kısıtlayıcı bir bölgedeyiz" dedi.

Yatırımcılar ve ekonomistlerin çoğu, AMB'nin sıkılaştırma kampanyasının Temmuz ayında sona ereceğini düşünürken, politika yapıcılar, altta yatan enflasyonun inatçılığını kanıtlaması nedeniyle, politika yapıcıların bunun eylüldeki bir sonraki toplantıya kadar uzanma olasılığını giderek daha fazla işaret ediyor.

Başkan Christine Lagarde pazar günü yaptığı açıklamada, AMB'nin enflasyonla mücadele yolculuğunun büyük bir bölümünü tamamlamış olmasına rağmen sürecin henüz tamamlanmadığını ve mevcut ekonomik verilerin bir ara vermeyi gerektirmediğini söyledi.


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