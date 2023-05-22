Selvi aktardı: Erdoğan'la Sinan Oğan arasında 'faiz' mutabakatı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini öne sürdüğü Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'la Erdoğan arasında dört maddelik bir mutabakata varıldığını aktardı. Maddeler arasında, ekonomiyi doğrudan ilgilendiren faiz politikalarıyla ilgili karar dikkat çekti.
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini bugün açıklayacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini öne sürdü.
Konuyla ilgili kulis bilgilerini bugünkü köşesine taşıyan Selvi, Oğan'ın Erdoğan'la dört maddeden oluşan bir mutabakata vardığını belirtti. Mutabakatta, ekonomi politikalarını doğrudan ilgilendiren 4. madde hayli dikkat çekiyor.
Selvi'nin aktardığına göre ilgili maddede, Erdoğan'ın "faiz sebep, enflasyon sonuçtur" sözüyle şekillenen politikalarda geri adıma gidiliyor ve "Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi" karar altına alınıyor.
Selvi'ye göre o maddeler şöyle:
1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.
2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.
3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.
4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi.
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