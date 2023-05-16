Merkez Bankası menkul kıymet tesisi uygulamasına tüketici kredilerini de dahil etti

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:18

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:16

Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.

TCMB’nin dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıya göre, yeni eklenenlerle birlikte ilgili kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşirse, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesi gerekecek.

TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

NAKİT AVANS VE ALTIN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Bu değişiklik 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli olacak.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1.36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Bankalar, yıllık yüzde 20’e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını TCMB’nin bu adımı öncesi daraltmaya başladıklarını belirtmişlerdi.

Bazı bankalar bu yazı öncesi en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken bir çok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirmişti.

TCMB’nin fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının hesaplama yöntemlerinde de değişiklere gitti.