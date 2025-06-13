Merkez Bankası'ndan Çin'le kritik adım: O anlaşma yenilendi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası ile Çin yuanı arasındaki ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniden yürürlüğe koydu. TCMB’den yapılan açıklamaya göre anlaşma, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalandı.

YENİ ANLAŞMANIN KAPSAMI

Açıklamada, “Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır” bilgisi paylaşıldı.

SÜRE VE AMAÇ

Anlaşmanın geçerlilik süresinin 3 yıl olduğu belirtilirken, tarafların karşılıklı uzlaşısı durumunda sürenin uzatılabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali işbirliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir” denildi.