Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı: Hızlanan enflasyonda vergi ayrıntısı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:35

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

TCMB'nin değerlendirmesinde yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiği, diğer ana gruplarda ise gerilediği belirtildi.

Değerlendirmeye göre enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmeye devam etti.

Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğiliminin işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde Ocak ayında sürdüğünü ifade eden TCMB, ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyonun da belirgin olarak yükseldiğini söyledi.

Temel mal grubu aylık enflasyonunun önceki aya kıyasla yükseldiği belirtilirken, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışlarının genele yayıldığı ifade edildi.

TCMB değerlendirmesine göre ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti.

TCMB Ocak ayı enflasyon değerlendirmesinde mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranlarının B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükseldiğini vurguladı.

TCMB, değerlendirmede ocak ayındaki yükselişin ardından izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını belirtti.

YILLIK ENFLASYON 14 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64.86 aylık yüzde 6.70 arttı.

Ocakta yıllık enflasyon 14 ayın zirvesine, aylık enflasyon ise 5 ayın zirvesine yükseldi. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak hesaplandı.