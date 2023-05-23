Merkez Bankası önceki gün kararından vazgeçti ancak bankalar kısıtlamada kararlı: Nakit avansa geçit yok
Hükümetin piyasayı kontrol altında tutma çabası dengeleri bozdu. Yurttaş dün de nakit avans alamadı. Ekonomistler, “Düşük faiz sermaye kontrolünü artıracak” diyor.
Seçimler yaklaşırken bir yandan
dövizdeki artışı önlemeye,
diğer taraftan da düşük faizi
sürdürmeye çalışan ekonomi
yönetimi piyasayı karıştırdı.
Merkez Bankası’nın, döviz talebini
artırdığı endişesiyle
ucuz faizli nakit
avansı kısıtlamak için
getirdiği uygulamadan
yurttaş tepkisi üzerine
vazgeçmesine rağmen
bankalar taksitli avansı
tamamen kaldırdı. Nakit
avansa ise 5-10 bin TL arasında
sınırlama getirdi. Faizlerdeki
karmaşa nedeniyle uygulamanın
eskiye dönmesi ise imkânsız olarak
yorumlanıyor.
Merkez Bankası geçtiğimiz
hafta kredi kartından nakit avans
kullanımını kısıtlamak için
bankalara tahvil alma zorunluluğu
getirdi. Nedeni ise nas ısrarı ile
başlayan ve uygulamaya devam
edeceğini ısrarla vurguladığı düşük
faiz politikası nedeniyle piyasa
dengelerinin bozulmasıydı.
Kredi kartlarında azami faiz,
her ay Merkez Bankası tarafından
belirleniyor. Son aylarda sabit
tutulan bu oran, aylık yüzde 1.36.
Yıllık yüzde 20 civarında olan bu
faizle bankalardan nakit avans
alınabiliyordu. Yüksek enflasyona
karşın düşük faizle alınan bu
para ise Merkez Bankası ve
bankalara göre yurttaşı tüketime,
döviz ve altına itiyordu. Merkez
Bankası buradan doğan tüketim
ve döviz talebini baskılamak için
bankalara tahvil zorunluluğu ile
getirdi. Ancak tüketim için değil
borcunu borçla ödeyen yurttaşın da
etkilenmesi üzerine Merkez Bankası
kararı iptal ettiğini bankalara
gönderdiği yazı ile bildirdi. Mevduat
maliyetlerinin yüzde 40’lara ulaştığı
bir ortamda yüzde 20 ile kredi
kullandırmak istemeyen bankalar
ise uygulamadan vazgeçmedi.
Dün bankalar “Bize henüz bilgi
verilmedi”, “Sistemlerimiz henüz
güncellenmedi”, “Bankamız kararı
tartışıyor” gibi bahanelerle yurttaşın
nakit avans talebine karşılık
vermedi.
EKONOMİ DARALACAK
Gelişmeleri değerlendiren
ekonomist Prof. Dr. Burcu Aydın
Özüdoğru, piyasada nakit akışının
kısılmaya çalışıldığını söyledi.
Merkez’in kredilerde genişlemeyi
durdurmaya çalıştığını sölyeyen
Özüdoğru, şu yorumu yaptı:
“Bu da nakit akışının durması ve
dolaylı olarak ekonominin daralması
demek. Bankalar üretici kredisini
uzun zamandır kısmıştı, şimdi
tüketici kredisi de kısılınca daralma
yaşanacak. Merkez Bankası’nın
rezervleri düşük faiz politikasını
devam ettirebilmek için yeterli
değil. Eğer bu politika devam
ederse sermaye kontrolleri artacak
demektir” diye konuştu.
Reuters’a konuşan bir bankacı
ise nakit avansla yüzde 20
faizle borçlanan tüketicilerin bu
parayı yüzde 40 faizle mevduat
hesaplarına yatırdığını dolayısıyla
bankaların böyle zararlı bir ürünü
vermek istemediklerini söyledi.
Bir diğer bankacı ise “Kararın
kaldırılması, bu kredi türünde
faizin düşük olduğunu ve dövize
yönelimi artıracağı gerçeğini
değiştirmiyor” dedi.
‘KİRAMI ÖDÜYORDUM’
Dolar/TL kuru
20.18’i test etti
Piyasalar ikinci tur için
fiyatlanırken dolar/TL’nin
yükselişi hız kesmiyor. Dün
haftanın ilk işlem gününe 20
TL’nin üzerinde başlayan dolar,
20.18 TL’ye kadar yükseldi
ve yaklaşık 15 dakika kaldığı
bu seviyeden tekrar eski
pozisyonuna gerileyerek günü
19.83 seviyesinde kapattı.
Dolardaki bu sıçramada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın CNN International
röportajında, faiz indirimlerinin
süreceğini söylemesinin etkili
olduğu belirtiliyor. Öte yandan
Borsa İStanbul’da BİST100
endeksi yeni haftaya sınırlı bir
geri çekilmeyle başladı ve günü
4 bin 466 puandan kapattı.
Merkez Bankası’nın kararının
ardından bankaların getirdiği
kısıtlamalar yurttaşı zor durumda
bıraktı. Nakit dengesi bozulan
yurttaşlar sosyal medyadan
“Doları bitirdiniz sıra TL’de mi?”
diye tepki gösterdi. Şişli’de özel bir
bankanın güvenlik personeli “Banka
müşterileri paniklemiş durumda. Bir
çok vatandaş bankaya gelip neden
nakit avans çekemiyorum diye
soruyor” dedi.
Karardan etkilenen bir banka
müşterisi ise “Benim küçük bir tütün
dükkânım var. Nakit avans çekip
kiramı ödüyordum. Daha sonra iş
yaptıkça geri yatırıyordum. Bu ay
dengem şaştı” yorumunu yaptı.
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