Merkez Bankası raporunda 'güven' uçurumu: Enflasyon tahminlerinde büyük yükseliş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu açıkladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını içeren rapora göre, finansal ve reel sektör uzmanları ile hanehalkının 12 ay sonrasına yönelik yıllık tüketici enflasyonu beklentileri mart ayında yükseldi.

Bu kapsamda, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine çıktı. Reel sektörün beklentisi 0,90 puan artışla yüzde 32,90 olurken, hanehalkının beklentisi ise 1,08 puan yükselerek yüzde 49,89 seviyesine ulaştı.

YILLIK BAZDA GERİLEME SÜRÜYOR

Veriler yıllık karşılaştırmada ise beklentilerde düşüş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. Mart 2025 döneminde piyasa katılımcılarının 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 24,55, reel sektörün yüzde 41,10 ve hanehalkının yüzde 59,25 seviyesinde bulunuyordu.

HANEHALKININ ENFLASYON DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ AZALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun gerileyeceğini öngören hanehalkı oranı Mart ayında düşüş gösterdi. Bu oran bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesine indi.

Şubat 2026 döneminde söz konusu oran yüzde 20,33 olarak kaydedilmişti.