Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB'nin toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:09
Merkez Bankası rezervleri geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ AZALIŞTA

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 59 milyar 127 milyon dolardan, 58 milyar 77 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.


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