Merkez Bankası swap hariç net rezervi eksi 44.5 milyar dolar oldu
Merkez Bankası'nın brüt rezervi 112.3 milyar dolar, swap hariç net rezervi ise eksi 44.5 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi. Swaplar hariç net rezervlere bakıldığında ise ilgili haftada bu verinin eksi 44,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görüldü.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.
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