Merkez Bankası toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini değiştirdi
TCMB, internet sitesinden yaptığı duyuruda gelecek iki PPK toplantısının tarihlerinin değiştiğini bildirdi.
Duyuruda, "25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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