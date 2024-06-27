Merkez Bankası toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:30
Merkez Bankası toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini değiştirdi

TCMB, internet sitesinden yaptığı duyuruda gelecek iki PPK toplantısının tarihlerinin değiştiğini bildirdi.

Duyuruda, "25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan’ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.


TCMB haberleri PPK haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde rekor

Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde rekor
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler